В Ингушетии задержали участников акции на границе с Чечней

В Ингушетии задержали двух активистов, выступавших против установления ингушско-чеченской границы, Магомеда Муцольгова и Руслана Яндиева, их доставили в ОМВД России по городу Назрань, сообщили РБК в дежурной части отдела.

«У Яндиева административное правонарушение, у Муцольгова — сопротивление властям», — заявили в дежурной части.

Ранее Муцольгов рассказал «Фонтанке», что представители трех тейпов, чьи родовые башни находятся на передаваемых Чечне по закону о границе территориях, обратились к активистам и предложили провести там субботник. По его словам, на место сбора рано утром прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые не давали снимать происходящее на видео и задержали несколько человек.

Позже «Кавказский узел» сообщил о задержании двух активистов, Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова. «К нам никого не доставляли», — заявили РБК в дежурной части ОМВД России по Сунженском району на вопрос РБК о задержании Чемурзиева и Погорова. В пресс-службе регионального управления МВД не ответили на вопрос РБК о задержании активистов.

Журналистка Изабелла Евлоева сообщила РБК, что Чемурзиев и Погоров были доставлены в Центр противодействия экстремизму.

«Они в ЦПЭ Магаса. У них долго были выключены телефоны, потом включили. Они сказали, что их забирают в Магас, с руководителем ЦПЭ они уехали», — сказал она, подчеркнув, что Погоров — экс-министр МВД республики, Чемурзиев владеет юридической фирмой.

Евлоева добавила, что выйти на связь с задержанными Муцольговым и Яндиевым сейчас невозможно. «Муцольгову хотят инкриминировать избиение сотрудника полиции, хотя там вообще такого не было с его стороны», — отметила она.

Соглашение о закреплении административной границы между республиками в конце сентября подписали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Позже законопроект одобрили парламенты двух республик. Депутаты Народного собрания Ингушетии вскоре после принятия закона о границе обратились в Конституционный суд республики, который признал соглашение с Чечней незаконным.

Однако, поскольку региональный суд не имеет полномочий принимать решение в отношении вступивших в силу соглашений, Евкуров обратился в Конституционный суд России, который должен рассмотреть соглашение и закон о границе 27 ноября.