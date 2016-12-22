Порошенко поручил подготовиться к частичной мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Генштаб страны должен подготовиться к частичной мобилизации, документ опубликован на сайте президента.

«Предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах», — говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которое одобрил Порошенко.

В частности, в документе идет речь о введении в стране военного положения. СНБО и Порошенко согласились на такие меры после того, как российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в районе Керченского пролива.

Так, Генштабу Украины поручили подготовить предложения по привлечению военных формирований и правоохранителей к реализации установленных военным положением правовых мер, а также организовать противовоздушную оборону важных для государства объектов.

Ввести военное положение предлагают до 25 января 2019 года, чтобы эти меры были реализованы, документ должна одобрить Верховная Рада.

В воскресенье, 25 ноября, два украинских катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» задержали при попытке пересечь границу территориальных вод России. В ФСБ сообщили, что украинские корабли проигнорировали требование остановиться и по ним был открыт огонь. Их вместе с моряками доставили в керченский порт. По словам уполномоченного по права человека Татьяны Москальковой, трое украинцев находятся в больницах.

Украина считает произошедшее актом агрессии, Порошенко призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пограничники не нарушили закон и назвал произошедшее «вторжением в российские воды»,