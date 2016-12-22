Порошенко подписал указ о военном положении на Украине

Указ о военном положении на Украине подписан президентом. Документ закрепляет решение Совета по национальной безопасности и обороны, принятое ранее из-за инцидента с военными кораблями. Теперь его должна одобрить Верховная рада

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / EPA / ТАСС)

После Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении в стране. Документ опубликован на сайте президента Украины. Военное положение предлагается ввести до 25 января 2019 года.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», — говорится в указе.

Рекомендацию ввести военное положение на 60 суток дал президенту Совет национальной безопасности страны (СНБО). Решение СНБО о военном положении после подписи президента должен еще поддержать украинский парламент.

Проект закона о введении военного положения уже внесен на рассмотрение в Верховную раду, следует из базы данных украинского парламента. Текст документа на сайте парламента недоступен.

В минувшее воскресенье пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило о задержании трех военных кораблей Украины. Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были задержаны при попытке пересечь границу территориального моря России. В спецслужбе заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они включены не были. Кроме того, корабли опасно маневрировали и не подчиняли требованиям российских властей, из-за чего по кораблям был открыт огонь, заявили в ФСБ. Задержанные корабли были доставлены в порт Керчи.

В Киеве задержание украинских кораблей расценили как акт агрессии. Задержанные украинские военные находятся в Керчи, рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Москвалькова. Трое раненых моряков находятся в больницах.

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