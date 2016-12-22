Президенты Польши и Украины призвали ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко и его польский коллега Анджей Дуда считают, что из-за российско-украинского конфликта в Керченском проливе Евросоюз должен усилить санкции против России, сообщается на сайте президента Украины.

«Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского совета», — говорится в сообщении.

В понедельник, 26 ноября, Порошенко по телефону рассказал Дуде о «грубом акте агрессии России» и об ответных действиях Украины. Сообщается, что президент Польши выразил свою поддержку Украине, стороны также скоординировали свои дальнейшие шаги «в связи с российской угрозой».

Накануне, 25 ноября, в ФСБ сообщили, что три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и направились в сторону Керченского пролива. Они проигнорировали требование российских властей остановиться, по ним был открыт огонь.

Задержанные украинские ​корабли и военные находятся в Керчи. Порошенко потребовал от России немедленно освободить их. В российском МИДе назвали ситуацию «тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией», которая станет еще одним предлогом для усиления санкционного давления на Россию.

Порошенко уже подписал указ о введении на Украине военного положения, эту инициативу поддержали в Совете национальной безопасности страны и теперь должны рассмотреть в Верховной раде.