ФСБ показала фото и видео задержанных украинских кораблей

Задержанные накануне украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» находятся в керченском порту. Российская сторона обвинила их в нарушении границы. Фото и видео с катерами и буксиром украинских ВМС показали силовики

Фото: ФСБ России

Погрануправление ФСБ по Крыму показало фотографии и видеозапись с украинскими бронекатерами «Бердянск» и «Никополь», а также буксиром «Яны Капу», которые накануне были задержаны в Азове. В настоящее время корабли отбуксированы в городской порт Керчи.

На кадрах — корабли в ряд стоят в порту, сотрудники специальных служб в оранжевых жилетах покрывают корму на каждом из них зеленой сетью. Также на фотографиях заметны бортовые номера судов — Р176, Р175 и А947.

Видео: ФСБ России

Все три корабля российская сторона накануне обвинила в нарушении госграницы страны. Бронекатера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» тогда вошли в территориальные воды Крыма​ и проследовали к Керченскому заливу. Местное управление ФСБ и пограничники об их передвижениях предупреждены не были, на требования российской стороны остановиться украинские корабли, как рассказали затем силовики, не отреагировали.

После этого по украинским кораблям был открыт огонь. По данным ФСБ, ранения получили три моряка (ВМС Украины заявляло о шести травмированных моряках). Сами корабли, как рассказали затем украинские военные, потеряли ход, были задержаны и отбуксированы в керченский порт в Крыму.​ Пострадавших по прибытии госпитализировали. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова со ссылкой на свою украинскую коллегу Людмилу Денисову позже уточнила, что угрозы их жизням нет.

Переход украинских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу» из порта Одессы в порт Мариуполя ВМС Украины затем назвали плановым. В России, в свою очередь, случившееся сочли провокацией Киева.

Украинский президент Петр Порошенко после инцидента созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Его участники обсудили идею ввести в стране военное положение. Теперь эту инициативу должна одобрить Верховная рада. Глава Украины назвал случившееся в Азове «российской агрессией».

В МИД России, в свою очередь, произошедшее связали с предвыборной кампанией Порошенко. «Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада и ужесточить антироссийские санкции, предполагал замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин.