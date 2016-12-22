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Россия и Армения заключили соглашение о расследовании авиакатастроф
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Россия и Армения заключили соглашение о расследовании авиакатастроф
Общество, 12:20
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Россия и Армения заключили соглашение о расследовании авиакатастроф

Москва и Ереван подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий — аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в странах ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении Минтранса, поступившем в РБК. Документ подписали министр транспорта России Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Как отмечает Минтранс, к соглашению позднее могут присоединиться Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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В августе 2017 года российский Минтранс предложил создать новый международный орган, призванный стать аналогом МАК. Ведомство подчеркивает, что, в отличие от авиационного комитета, бюро будет расследовать не только происшествия, но и «серьезные инциденты». В октябре правительство России одобрило проект соглашения о создании новой структуры.

В рамках бюро предусмотрены в том числе разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию авиапроисшествий, обмен данными о происшествиях и инцидентах с ИКАО, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов.

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Документ был подписан на фоне инцидента в Шереметьево: 20 ноября пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Афины, при взлете нанес смертельные травмы мужчине, который находился на взлетно-посадочной полосе. Погибший был гражданином Армении. Его депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве. По версии следствия, 25-летний мужчина в тот день должен был вылететь в Ереван. После регистрации на рейс он не сел в автобус, который должен был подвезти пассажиров к самолету, а вышел на взлетно-посадочную полосу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Росавиация сообщила, что расследование инцидента займет десять дней.

Теги: Армения , авиация , расследования
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