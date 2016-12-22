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Правительство одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭС
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Правительство одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭС
Политика, 07:21
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Правительство одобрило проект соглашения о создании аналога МАК в ЕАЭС

Российское правительство одобрило проект соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов — аналога Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в странах ЕАЭС. Документ, внесенный Минтрансом, опубликован на сайте кабмина.

Международное бюро будет обеспечивать «независимое и беспристрастное» расследование авиакатастроф в странах ЕАЭС, разрабатывать общий набор правил для рассмотрения таких инцидентов, повышать квалификацию специалистов, которые выясняют обстоятельства крушений самолетов. Бюджет организации будет сформирован за счет взносов России, Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстана.

Проект соглашения предусматривает приведение законодательств стран ЕАЭС в соответствие с правилами расследования авиакатастроф, разработанными на основе документов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«По согласованию с другими заинтересованными государствами бюро сможет самостоятельно проводить расследования или участвовать в проведении расследований совместно с национальными органами по расследованию», — указывается в справке к документу.

В Минтрансе предложили создать аналог МАК еще в августе 2017 года. В сентябре 2018 года глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил о сдвиге срока создания Международного бюро по расследованию авиакатастроф в ЕАЭС. Ранее министр сообщал о создании соответствующего органа в течение августа-сентября.

МАК был создан в 1991 году большинством стран СНГ (кроме Грузии). Россия в 2015 году изъяла из ведения комитета функции сертификации самолетов, двигателей и аэродромов — их распределили между Росавиацией, Минпромторгом и Минтрансом.
Теги: ЕАЭС , Межгосударственный авиационный комитет , правительство России
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