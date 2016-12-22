Росавиация назвала сроки расследования гибели мужчины в Шереметьево

Расследование гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево займет 10 дней. Об этом глава Росавиации Александр Нерадько заявил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России», передает «РИА Новости».

По словам главы Росавиации, уже начата доследственная проверка. «Создана комиссия. Целью расследования является предотвращение подобных ситуаций в будущем», — отметил Нерадько.

Он добавил, что уже стало известно, что пассажирский Boeing 737, который 20 ноября должен был выполнять рейс Москва — Афины, но при взлете сбил мужчину на взлетной полосе, принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

По последним данным, погибший, 25-летний Альберт Епремян был гражданином Армении. Как рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах, он был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Во время полета мужчина устроил дебош на борту, в связи с чем экипажу пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов к самолету.

Согласно записям камер видеонаблюдения, Епремян прошел на посадку на рейс Москва — Ереван, однако не сел в перронный автобус, а направился в сторону взлетно-посадочной полосы.