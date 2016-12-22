Ространснадзор оценил действия пилотов сбившего человека в Шереметьево

Пилоты пассажирского самолета Boeing 737, который насмерть сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту Шереметьево, скорее всего, не виноваты в его гибели. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин, сообщает ТАСС.

«Если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом «Аэрофлот», — сказал он.

Видео: Следственный комитет России

Инцидент произошел вечером 20 ноября. При вылете из Шереметьево в Афины Boeing 737 столкнулся с 25-летним мужчиной, который оказался на летном поле. По данным источника ТАСС, погибшего зовут Альберт Епремян, он был гражданином Армении. Его депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве, в Шереметьево мужчина сбежал от полиции и оказался на взлетно-посадочной полосе.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263.1 УК (нарушение требований в области транспортной безопасности).