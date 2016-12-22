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Аваков допустил выход Украины из Интерпола из-за России
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Аваков допустил выход Украины из Интерпола из-за России
Политика, 19:18
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Аваков допустил выход Украины из Интерпола из-за России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о приостановке членства в Интерполе в случае, если главой организации выберут генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter.

«Вероятно президентство России в Интерполе — абсурдно и противоречит духу и целям организации», — подчеркнул министр. Ранее Аваков утверждал, что возможное избрание Прокопчука главой Интерпола представляет «гибридную угрозу» для всего мира.

Место главы Интерпола стало вакантным, после того как президент организации Мэн Хунвэй пропал в начале октября — он приехал в отпуск в Китай и не вернулся, его жена написала заявление в полицию Франции о его исчезновении. Спустя несколько дней Хунвэй прислал заявление, в котором заявил о своей отставке. Позднее власти Китая сообщили, что против Хунвэя ведет расследование антикоррупционная служба.

The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола
Общество

По данным газеты The Times, выборы главы Интерпола состоятся 21 ноября, в них примут участие двое кандидатов: южнокореец Ким Чен Янг и россиянин Александр Прокопчук.

С 2006 по 2011 год он работал замначальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, после чего стал главой этой организации. В 2016 году Прокопчук занял пост вице-президента Интерпола. Издание указывает, что Прокопчук является «фаворитом» в борьбе за должность. В Кремле поддержали кандидатуру генерал-майора.

Теги: Арсен Аваков , Украина , Интерпол
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