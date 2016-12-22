Кремль поддержал российского кандидата на пост главы Интерпола

В Кремле болеют за кандидатуру генерал-майора полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — сказал Песков.

Прококопчук с 2016 года занимает пост вице-президента Интерпола. По данным газеты The Times, россиянин является фаворитом в борьбе за пост главы организации. Его конкурентом выступает выходец из Южной Кореи и.о. президента Интерпола Ким Ченг Янг. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что перспектива России возглавить организацию является «гибридной угрозой для всего мира». Нового главу Интерпола выберут 21 ноября.

Предыдущий президент Интерпола Мэн Хуньвэй подал заявление об отставке в октября. В отношении него в Китае начали расследование по подозрению в коррупции.