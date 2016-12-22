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The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола
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The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола
Общество, 09:12
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The Times назвала россиянина фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола
В Дубае в середине ноября пройдут выборы главы Интерпола после исчезновения президента организации Мэн Хунвэя. В числе кандидатов — россиянин Александр Прокопчук и южнокореец Ким Чен Янг
Фото: пресс-служба МВД РФ / ТАСС

Генерал-майор полиции, вице-президент Интерпола Александр Прокопчук стал кандидатом на пост главы этой международной организации, передает газета Financial Times.

Выборы главы Интерпола пройдут 21 ноября, конкурентом Прокопчука стал и.о. президента организации, выходец из Южной Кореи Ким Чен Янг. При этом, по данным газеты The Times, Прокопчук является «фаворитом» в борьбе за эту должность.

Прокопчук с 2006 по 2011 год был замначальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

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Выборы главы Интерпола пройдут после того, как в начале октября пропал глава организации Мэн Хунвэй. Он поехал в Китай в отпуск и не вернулся, жена главы Интерпола подала заявление в полицию Франции об его исчезновении. Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке.

По данным источников газеты South China Morning Post, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями. По информации газеты Le Parisien, главу Интерпола заподозрили в коррупции. Позднее китайские власти подтвердили, что против Хунвэя ведет расследование антикоррупционное ведомство, не уточнив, по какой именно статье.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Интерпол , ГУ МВД России , Полиция
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