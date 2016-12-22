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Исчезнувший в Китае глава Интерпола прислал заявление об отставке
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Исчезнувший в Китае глава Интерпола прислал заявление об отставке
Политика, 21:40
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Исчезнувший в Китае глава Интерпола прислал заявление об отставке
Президент Интерпола Мэн Хуньвэй, который пропал после отъезда в Китай, прислал в организацию заявление, в котором уведомил о своей отставке
Фото: Wong Maye-E / AP

Интерпол получил заявление своего руководителя Мэн Хуньвэя, в котором он уведомил организацию, что немедленно уходит в отставку, сообщает агентство Reuters. В Интерполе сообщили, что уже назначили исполняющего обязанности президента. Им стал кореец Ким Йонг Ян.

В Интерполе добавили, что выборы нового руководителя пройдут на встрече руководителей полицейских организаций, которая пройдет в Дубае в ноябре.

В последние сутки стало известно, что Интерпол по заявлению жены Мэн Хунвэя направил запрос в Китай, чтобы выяснить, куда исчез президент организации, который в конце сентября улетел туда в отпуск. Спустя несколько часов дисциплинарный орган Компартии КНР сообщил о том, что в отношении чиновника, который одновременно является заместителем министра общественной безопасности страны, начато расследование. Его подозревают в коррупции.

При этом китайские власти не объяснили, где именно сейчас находится Мэн Хунвэй.

Ранее газета Parisien сообщила о том, что к Мэн Хуньвэю вопросы возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками. Якобы заместитель министра мог незаконно оказывать ей содействие в получении государственных контрактов.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Китай
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