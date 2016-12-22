Киев предупредил об угрозе в случае избрания россиянина главой Интерпола

Возможное избрание генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука главой Интерпола представляет угрозу для всего мира. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте ведомства.

В Дубае проходит 87-я сессия генассамблеи Интерпола, в ходе которой 21 ноября должен быть выбран его глава. По этому вопросу проводятся широкие консультации. По словам Авакова, Россия «злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов». «Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира», — подчеркнул Аваков. Глава МВД в Facebook также отметил, что Украина с помощью партнеров надеется предотвратить эту угрозу.

Ранее Financial Times писала, что Прокопчук стал кандидатом на пост главы Интерпола. Его конкурентом является выходец из Южной Кореи и.о. президента организации Ким Ченг Янг. «Фаворитом» в борьбе за этот пост является Прокопчук, писала The Times. В 2016 году россиянин стал вице-президентом Интерпола.

В октябре глава Интерпола Мэн Хуньвэй подал заявление об отставке. До этого он улетел в отпуск в Китай и не вернулся. Позднее выяснилось, что в КНР против него начали расследование по подозрению в коррупции.