СМИ сообщили о пропаже в Китае главы Интерпола

Президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября уехал в отпуск из Франции в Китай и с тех пор о нем нет никаких известий. Жена пропавшего обратилась в полицию, которая начала расследование

Мэн Хунвэй (Фото: Jeff Pachoud / Reuters)

Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя, сообщает Reuters.​

В полицию обратилась жена Мэна, которая живет в Лионе, городе, где расположена штаб-квартира Интерпола. По ее словам, муж отправился в конце сентября в отпуск на родину, в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.

«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — уточняет агентство.

О расследовании исчезновения Мэна сообщает также радиостанция Europe 1. По данным радиостанции, он покинул Францию в субботу, 29 сентября, и направился в Китай. С тех пор никакой информации о нем близкие не получали.

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивается в 2020 году.

До перехода в Интерпол Мэн был заместителем министра общественной безопасности Китая, говорится в справке на сайте международной полицейской службы. Ранее он занимал несколько должностей в М​инистерстве общественной безопасности, включая должность директора отдела патрульной полиции, генерального директора департамента управления дорожным движением, помощника министра и заместителя министра. Кроме того, он был заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директором Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.