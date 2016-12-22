СМИ сообщили о пропаже в Китае главы Интерпола

Французская полиция начала расследование по факту заявления о пропаже президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя, сообщает Reuters.
В полицию обратилась жена Мэна, которая живет в Лионе, городе, где расположена штаб-квартира Интерпола. По ее словам, муж отправился в конце сентября в отпуск на родину, в Китай. С тех пор она потеряла с ним связь.
«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — уточняет агентство.
О расследовании исчезновения Мэна сообщает также радиостанция Europe 1. По данным радиостанции, он покинул Францию в субботу, 29 сентября, и направился в Китай. С тех пор никакой информации о нем близкие не получали.
Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивается в 2020 году.
До перехода в Интерпол Мэн был заместителем министра общественной безопасности Китая, говорится в справке на сайте международной полицейской службы. Ранее он занимал несколько должностей в Министерстве общественной безопасности, включая должность директора отдела патрульной полиции, генерального директора департамента управления дорожным движением, помощника министра и заместителя министра. Кроме того, он был заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директором Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.