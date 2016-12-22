SANA сообщила о гибели 40 сирийцев при авиаударе США по Дейр-эз-Зору

По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США. Об этом сообщают источники сирийского государственного агентства SANA.
Отмечается, что авиаудар был нанесен по населенному пункту Аль-Бакаан на юге провинции Дейр-эз-Зор.
В ноябре самолеты коалиции несколько раз атаковали сирийские населенные пункты. Так, 4 ноября при авиаударе в городе Хаджине в долине Евфрата погибли 15 гражданских, на следующий день — трое детей в деревне Шааф в Дейр-эз-Зоре.
10 ноября ВВС коалиции атаковали район Хавама в Хаджине, жертвами стали 26 человек, включая женщин и детей. Также самолеты сбросили кассетные бомбы по двум сирийским поселениям 14 ноября, число погибших и раненых не уточнялось.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила коалицию в применении боеприпасов с белым фосфором 14 ноября. В октябре в Пентагоне заявляли, что военные США не используют запрещенные боеприпасы в Сирии.