ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,79 EUR Нал. 76,02 75,14 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6383,70 -43,22 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии
Лента новостей
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником 03 ноя, 23:56, Общество Фигуристка Загитова завоевала золото на этапе Гран-при в Финляндии 03 ноя, 23:55, Спорт Франция призвала не рассматривать ситуацию в ЦАР как конфликт с Россией 03 ноя, 23:22, Политика «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии 03 ноя, 22:58, Спорт СК начал проверку по факту пожара на газопроводе в Рязанской области 03 ноя, 22:34, Общество Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама 03 ноя, 22:19, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03 ноя, 22:03, РБК и Canon Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже 03 ноя, 21:57, Политика Шушкевич ушел с поста главы оппозиционной белорусской партии 03 ноя, 21:27, Политика Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс 03 ноя, 21:06, Политика В Китае более 10 человек погибли в ДТП с участием 30 машин 03 ноя, 20:57, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн 03 ноя, 20:30, Спорт Украинские военные впервые за 19 лет применили на учениях ЗРК С-300В1 03 ноя, 20:26, Политика Теннисист Хачанов впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс» 03 ноя, 20:18, Спорт Факел в 15 метров образовался на месте прорыва газопровода под Рязанью 03 ноя, 20:05, Общество Минобороны рассказало о пролете самолетов Ту-142 над Норвежским морем 03 ноя, 20:01, Политика Как получить кэшбэк с трат на обучение 03 ноя, 19:50, РБК и Мир Во Франции пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек 03 ноя, 19:45, Общество Армия Египта назвала причину крушения произведенного в России МиГ-29М 03 ноя, 19:23, Общество ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби 03 ноя, 19:02, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03 ноя, 18:59, РБК и Philips Власти Петербурга не согласовали традиционный митинг КПРФ у «Авроры» 03 ноя, 18:41, Общество В Сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США 03 ноя, 18:37, Политика В Киеве задержали подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда 03 ноя, 18:11, Общество Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок 03 ноя, 17:51, РБК и Lenovo КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений 03 ноя, 17:46, Политика В РПЦ ответили на соглашение Порошенко и Константинопольского патриарха 03 ноя, 17:41, Политика В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека 03 ноя, 17:14, Общество
SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии
Война в Сирии, 01:03
0
SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии

При авиаударе коалиции США по занятому боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) поселку в провинции Дейр-эз-Зор погибло 15 человек, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Удару подвергся поселок Хаджин в долине Евфрата, близ границы с Ираком. Бомбы упали близ мечети Халеб бен Валид, в результате погибли 15 человек.

Шестью днями ранее Дамаск второй раз за месяц обвинил коалицию США в использовании запрещенных фосфорных бомб при авиаударах в Хаджине, Предыдущий случай имел место 13 октября Сирийское правительство призвало ООН принять меры в отношении и виновных и принудить к выводу иностранных военных, незаконно находящихся на территории страны. В то же время Женевскую конвенцию 1949 года о запрещении использования боеприпасов с белым фосфором не подписали США и Израиль, поэтому они не ограничены какими-либо соглашениями в этом плане.

США и их союзники в составе коалиции с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. Дамаске утверждал эту операцию и называет ее незаконной, в отличие от присутствия в стране иранских и российских военных.
 

Теги: Сирия , авиаудар , американская коалиция
Главное
Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс Политика
Материалы по теме
SANA узнало о применении коалицией фосфорных зарядов в сирийским Хаджине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter