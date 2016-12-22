SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии

При авиаударе коалиции США по занятому боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) поселку в провинции Дейр-эз-Зор погибло 15 человек, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Удару подвергся поселок Хаджин в долине Евфрата, близ границы с Ираком. Бомбы упали близ мечети Халеб бен Валид, в результате погибли 15 человек.
Шестью днями ранее Дамаск второй раз за месяц обвинил коалицию США в использовании запрещенных фосфорных бомб при авиаударах в Хаджине, Предыдущий случай имел место 13 октября Сирийское правительство призвало ООН принять меры в отношении и виновных и принудить к выводу иностранных военных, незаконно находящихся на территории страны. В то же время Женевскую конвенцию 1949 года о запрещении использования боеприпасов с белым фосфором не подписали США и Израиль, поэтому они не ограничены какими-либо соглашениями в этом плане.
США и их союзники в составе коалиции с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. Дамаске утверждал эту операцию и называет ее незаконной, в отличие от присутствия в стране иранских и российских военных.