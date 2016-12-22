SANA сообщило об ударах коалиции США кассетными бомбами в Сирии

Военно-воздушные силы коалиции США 14 ноября нанесли удары по двум населенным пунктам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом со ссылкой на гражданские источники сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, для обстрела населенных пунктов Хаджин и Шааф международная коалиция использовала кассетные бомбы. В результате бомбардировок есть погибшие и раненые, об их точном количестве агентство не сообщает.

​SANA ранее неоднократно сообщало о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов международной коалиции. Так, например, накануне агентство сообщало, что из-за удара, который силы коалиции нанесли по населенному пункту Шааф, погибли и получили ранения свыше 60 мирных жителей.

10 ноября источники SANA сообщили, что при авиаударе коалиции по району Хавама в городе Ханджин погибли 26 человек.

Военные США данные об использовании фосфорных бомб опровергали. 10 сентября в Пентагоне заявили, что таких боеприпасов на вооружении сил коалиции нет.

Дополнительные протоколы к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года запрещают применять боеприпасы с фосфором в случае, если это представляет опасность для мирного населения. Кроме того, в 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их накопление и применение, но США, Россия и Китай ее не подписали.