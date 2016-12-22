ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,37 66,71 EUR Нал. 77,46 76,03 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6434,00 -54,90 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии
Лента новостей
Афины выдали Москве обвиняемого в незаконном обороте алкоголя на ₽157 млн 05:58, Общество SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии 05:26, Политика Президент Австрии призвал расследовать дело работавшего на Россию шпиона 04:59, Политика Apple признала проблемы в функционировании MacBook Pro и iPhone X 04:40, Технологии и медиа «Роскосмос» назвал дату наружного изучения космонавтами дыры в «Союзе» 04:21, Общество В «Нафтогазе» заявили об угрозе исключения Украины из энергосообщества ЕС 03:45, Бизнес Болтон заверил в нежелании США размещать в Европе запрещенные ракеты 03:35, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:30, РБК и Philips СМИ узнали о передаче фигурантом шпионского скандала данных НАТО в Москву 02:54, Политика Грузовик насмерть сбил полицейского в Дагестане 02:31, Общество Москва не признала юрисдикцию суда США по иску о вмешательстве в выборы 02:12, Политика В Греции обрушился автомобильный мост 01:54, Общество Трамп назвал «очень оскорбительной» идею Макрона создать в ЕС свою армию 01:28, Политика Не менее 25 человек пострадали при взрыве на военной базе в Турции 01:25, Общество СК заявил об отсутствии подельников у открывшего огонь в колледже в Керчи 00:52, Общество В Казани экстренно сел пассажирский самолет из-за отказа одной из систем 00:42, Общество На Украине за два дня до голосования завели дело из-за выборов в Донбассе 00:28, Политика Адвокат Кокорина назвала неразумным продление срока следствия до февраля 00:15, Общество Киев напомнил о «танцах на свадьбе» после шпионского скандала в Австрии 09 ноя, 23:58, Политика Индонезия заявила о возможном срыве контракта по покупке российских Су-35 09 ноя, 23:24, Политика В Москве полиция задержала сбившего насмерть ребенка водителя грузовика 09 ноя, 23:22, Общество Минфин США отметил предложенные Rusal и En+ изменения в управлении 09 ноя, 23:13, Бизнес США продлили срок завершения сделок с подсанкционными UC Rusal и En+ 09 ноя, 23:02, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 09 ноя, 22:33, РБК Стиль и Lancome Помпео заявил о нежелании вести с Китаем холодную войну 09 ноя, 22:28, Политика СМИ объяснили участие Пригожина во встрече Шойгу с ливийским маршалом 09 ноя, 22:23, Политика Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому» 09 ноя, 22:11, Бизнес В результате теракта в столице Сомали погибли 30 человек 09 ноя, 22:01, Общество
SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии
Война в Сирии, 05:26
0
SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии

В результате авиаудара в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который нанесла коалиция во главе с Соединенными Штатами, погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, коалиция нанесла удар по району Хавама в городе Хаджин.

Как отмечает SANA, среди погибших оказались женщины и дети. При этом о числе пострадавших и о серьезности разрушений городской инфраструктуры агентство не сообщает.​

SANA узнала о гибели трех детей при авиаударе коалиции в Сирии
Общество

Западная коалиция регулярно наносит удары по сирийским территориям, обосновывая свои действия борьбой с боевиками различных террористических группировок. ​В последний раз авиация международной коалиции нанесла удары по городу Хаджин 3 ноября, тогда жертвами бомбардировки стали 15 человек.

Теги: Сирия , авиаудар , Дейр эз-Зор , коалиция США , мирные жертвы
Главное
СМИ узнали о планах Японии договориться с Россией по Курилам в 2019 году Политика
Материалы по теме
SANA узнала о гибели трех детей при авиаударе коалиции в Сирии Общество
SANA узнало о применении коалицией фосфорных зарядов в сирийским Хаджине Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter