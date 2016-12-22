SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии
Война в Сирии, 05:26
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SANA сообщило о гибели 26 человек при авиаударе коалиции США в Сирии
В результате авиаудара в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который нанесла коалиция во главе с Соединенными Штатами, погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.
По данным агентства, коалиция нанесла удар по району Хавама в городе Хаджин.
Как отмечает SANA, среди погибших оказались женщины и дети. При этом о числе пострадавших и о серьезности разрушений городской инфраструктуры агентство не сообщает.
Западная коалиция регулярно наносит удары по сирийским территориям, обосновывая свои действия борьбой с боевиками различных террористических группировок. В последний раз авиация международной коалиции нанесла удары по городу Хаджин 3 ноября, тогда жертвами бомбардировки стали 15 человек.