Захарова обвинила США в применении белого фосфора в Сирии

Американские военнослужащие применяют в Сирии боеприпасы, содержащие белый фосфор, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который опубликован на YouTube-канале министерства.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на западном берегу Евфрата. В том числе, по сообщениям местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов» — сказала она.

По словам Захаровой, МИД Сирии потребовал прекратить подобные нападения и обратился к генсеку и председателю Совета Безопасности ООН. Ранее государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник сообщало, что 60 мирных жителей были «убиты или ранены» в результате удара международной коалиции.

При этом SANA неоднократно заявляла о гибели мирных жителей из-за действий коалиции. Так, 5 ноября агентство рассказало о трех детях, погибших в деревне Шааф, и о том, что в городе Ханджине применили белый фосфор.

В Пентагоне в октябре заявляли, что американские военные не пользуются запрещенным вооружением в Сирии, а коалиция наносит удары, предварительно оценивая их с точки зрения «военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности».