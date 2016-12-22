Пентагон отверг обвинения в применении коалицией белого фосфора в Сирии

Официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил ТАСС, что США используют только соответствующие международному праву типы вооружений.

​«Все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны», — сказал он.

Робертсон отметил, что силы коалиции наносят только обоснованные удары. По его словам, они оцениваются с точки зрения «военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности».

Накануне агентство SANA сообщило со ссылкой на источники, что международная коалиция во время обстрела города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор применила боеприпасы с белым фосфором. Однако, по словам собеседников, в результате никто не пострадал.

Согласно дополнительному протоколу к Женевской конвенции 1949 года, применение белого фосфора запрещено. Однако его не подписали США и Израиль.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что возможное применение коалицией белого фосфора потребует «серьезного разбирательства». Он добавил, что Россия поднимет вопрос о расследовании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совете безопасности ООН.