SANA узнала о гибели трех детей при авиаударе коалиции в Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по деревне Шааф в провинции Дейр-эз-Зор, погибли три ребенка. Об этом сообщают источники сирийского государственного агентства SANA.
Также собеседники агентства рассказали об авианалете на город Хаджин в Дейр-эз-Зоре, где самолеты коалиции применили запрещенные боеприпасы с белым фосфором. О жертвах не сообщается.
Накануне SANA сообщала об очередном авиаударе коалиции во главе с США по Хаджину, в результате которого погибли 15 человек, находившихся у мечети Халеб бен Валид.
В октябре Хаджин дважды подвергся авианалетам с применением фосфорных боеприпасов со стороны американской коалиции, тогда жертв среди сирийского населения удалось избежать. При этом в Пентагоне опровергали использование запрещенного вооружения.
Применение белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, документ не подписывали США и Израиль.