СМИ объяснили «пропажу» главы Интерпола в Китае его допросом

Президент Интерпола Мэн Хунвэй не пропал, а находится под следствием в КНР, утверждает китайская газета SCMP. Ранее французская полиция начала расследование о пропаже Хунвэя по заявлению его жены

Мэн Хунвэй (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй был задержан и находится под следствием в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

Мэн Хунвэй, который также занимает пост заместителя министра в министерстве общественной безопасности КНР, был «задержан» для допроса правоохранителями, «как только (его самолет. — РБК) приземлился в Китае», приводит SCMP слова своего источника.

Газета, впрочем, отмечает, что причина задержания Хунвэя неизвестна. О том, что «пропажа» президента Интерпола не является криминальной историей, пишет Le Monde. По информации французской газеты, в международной организации считают, что Хунвэй был задержан китайскими правоохранителями временно.

В пятницу, 5 октября, Reuters сообщил, что французская полиция начала расследование из-за пропажи президента Интерпола Мэна Хунвэя. Заявление о пропаже подала супруга Хунвэя, которая живет в Лионе, французском городе, где располагается штаб-квартира Интерпола. Как сообщила Europe 1, 29 сентября Хунвэй отправился в Китай в отпуск и с тех пор не входил на связь.

Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года на четыре года. Он продолжает занимать должность заместителя министра в министерстве общественной безопасности КНР. В прошлые годы он работал директором отдела патрульной полиции, гендиректором департамента управления дорожным движением. Кроме того, он был заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директором Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.