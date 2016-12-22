Власти Китая рассказали о сути подозрений в адрес главы Интерпола

В дисциплинарном органе Коммунистической партии Китая подтвердили, что пропавший после поездки в страну глава Интерпола подозревается в коррупции. При этом в Пекине не объяснили, где именно находится чиновник

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В сообщении партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников, говорится о том, что президент Интерпола Мэн Хуньвэй подозревается в нарушении закона на территории КНР, сообщает ABC. В Пекине не объяснили, что конкретно сделал чиновник, в отношении которого начато расследование. Известно, что Мэн Хуньвэй помимо работы в Интерполе трудится заместителем министра общественной безопасности Китая.

При этом дисциплинарный орган КПК не уточнил, где именно сейчас находится Мэн Хуньвэй.

Ранее газета Parisien сообщила о том, что к Мэн Хуньвэю вопросы возникли из-за компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступниками. Якобы заместитель министра мог незаконно оказывать ей содействие в получении государственных контрактов.

О том, что Мэн Хуньвэй исчез после поездки в отпуск в Китай, сообщила его жена, которая проживает во Франции. Она обратилась в полицию и сообщила, что супруг не выходил на связь с конца сентября, а в последнем сообщении прислал фотографию ножа. Женщина предположила, что тем самым Мэн Хуньвэй хотел предупредить ее о какой-то опасности.

С просьбой к властям Китая указать местонахождение чиновника обратилась и штаб-квартира Интерпола в Лионе. Именно после этого запроса в Пекине сообщили о начатом расследовании.