СМИ сообщили о подозрении пропавшего главы Интерпола в коррупции

Власти Китая подозревают президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя в коррупции. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, в получении контрактов. Однако издание отмечает, что антикоррупционная компания в Китае также может быть способом ликвидации политических противников.

Об исчезновении президента Интерпола стало известно 5 октября. Его жена, которая проживает в Лионе, обратилась в полицию. Она рассказала, что Мэн в конце сентября отправился в отпуск на родину, в Китай, однако с тех пор она ничего о нем не слышала. Полиция Франции начала расследование.

Впоследствии газета South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что Хунвэя задержали в Китае, и теперь он находится под следствие. Однако издание не уточнило причины задержания. Интерпол направил властям Китая запрос с просьбой рассказать о статусе президента организации.