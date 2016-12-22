Поддержавшая Цеповяза глава ОНК сложила с себя полномочия

Глава амурской Общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова покинула пост. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя региональной ОНК Андрея Зенкова. По его словам, вместе с Охотниковой все члены комиссии сложили с себя полномочия, «в Амурской области наблюдательной комиссии пока не будет».

Ранее Охотникова выложила на своей странице в Instagram пост о Цеповязе, в котором назвала осужденного «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». После этого председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая призвала Охотникову покинуть пост.

В беседе с РБК Охотникова заявила, что опубликованный в Instagram текст ей предоставил адвокат Цеповяза из его уголовного дела. «Я считаю несправедливым делом такую травлю надо мной, все перевернули, перефразировали», — сказала она.

В конце октября СМИ обнародовали фотографии, на которых Цеповяз ест крабов и икру в колонии, а также жарит шашлык. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудников исправительной колонии №3 в Амурской области, где содержится Цеповяз. Самого арестанта на несколько дней поместили в штрафной изолятор.

Цеповяз назвал опубликованные снимки «фотошопом», сделанные для того, чтобы скомпрометировать его. В обращении Цеповяза, переданном в РБК, указывалось, что фотографии появились в СМИ из-за попытки его бывшей жены повлиять на бракоразводный процесс. Адвокаты экс-супруги в беседе с РБК назвали «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фото.

Цеповяз входил в преступную «банду Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек. Глава банды Сергей Цапок получил пожизненный срок, Цеповяза приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу в 200 тыс. руб. Цапок умер в 2014 году в СИЗО от сердечной недостаточности.