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Генпрокуратура рассказала о нарушениях при реставрации БДТ
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Генпрокуратура рассказала о нарушениях при реставрации БДТ
Общество, 16:08
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Генпрокуратура рассказала о нарушениях при реставрации БДТ
Реставрация Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова была проведена с нарушениями, отчиталась Генпрокуратура. Сейчас Минкультуры их устраняет, заведены три уголовных дела
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Прокурорская проверка показала, что реставрация Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге, которая обошлась в 6 млрд руб., была проведена с нарушениями. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

«Несмотря на проведенные работы, помещения театра находились в неудовлетворительном техническом состоянии. В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах — разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время по требованию Генпрокуратуры Минкультуры устраняет нарушения, допущенные при реконструкции БДТ. В частности, уточняет надзорное ведомство, министр культуры утвердил перечень конкретных мероприятий с указанием сроков их исполнения и ответственных лиц.

Трещины в БДТ: почему реконструкцией театра занялся СКР
Общество

В Генпрокуратуре также отчитались, что на данном этапе завершены работы по обшивке воздуховода, устранены протечки в Живописном зале, производятся воссоздание и подготовка под покраску демонтированной штукатурки. «Выполнено устройство гидроизоляции тестовых участков фундамента с применением нового проектного решения. На основе полученных результатов разрабатывается проект гидроизоляции всех подвальных помещений», — добавили в ведомстве.

Генпрокуратура также сообщила, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации судится с генподрядчиком, допустившим некачественное проведение работ. Исковые требования составляют более 300 млн руб.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что по материалам органов прокуратуры заведено три уголовных дела. Их детали Генпрокуратура не приводит. Уточняется лишь, что в рамках этих дел будет дана уголовно-правовая оценка ненадлежащему выполнению государственных контрактов и их оплате в полном объеме.

Об уголовных делах, связанных с реконструкцией БДТ, ранее писал РБК со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина, представляющего интересы театра. В одном случае, по его словам, речь шла о деле о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении неустановленных чиновников, во втором и третьем — о двух уголовных делах о мошенничестве в отношении неустановленных сотрудников двух компаний-подрядчиков, АО «ТДМ» и АО «БалтСтрой».

Контракты на реконструкцию БДТ заключались в 2011–2014 годах. Заказчиком выступала Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подконтрольная Минкультуры. Расследование возможных хищений в процессе работ началось по инициативе театра, уточнял с беседе с РБК Добрынин.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: БДТ , реставрация , Генпрокуратура , Минкультуры , госконтракты
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