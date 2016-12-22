Путин призвал осуждать политические убийства вместо выборов в Донбассе

Запад должен осуждать не выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а происходящие на юго-востоке Украины политические убийства. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, сообщает ТАСС.

«Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», — сказал президент.

Выборы глав в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября, в Донецке победу одержал Денис Пушилин, в Луганске — Леонид Пасечник. Выборы состоялись после того, как в августе в кафе в центре Донецка при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В Киеве не признали итоги выборов в самопровозглашенных республиках, назвав их «фейковыми». После голосования США пригрозили и дальше вводить ограничения против России, назвав выборы «нелегитимными процессами». В Кремле отмечали, что состоявшиеся выборы не противоречит минским договоренностям.