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В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб
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В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб
Гибель Захарченко, 10:29
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В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб
Взрыв, в результате которого погиб Александр Захарченко, был совершен СБУ «при помощи западных спецслужб», заявили в самопровозглашенной республике. После преступления, по словам Дениса Пушилина, власти задержали одного человека
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Взрыв в кафе «Сепар» в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, был совершен Службой безопасности Украины (СБУ) при содействии западных спецслужб. Об этом, выступая перед журналистами, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал», — объявил Пушилин. «Теракт совершен при участии пятого департамента контрразведки СБУ (бывшее управление военной контрразведки СБУ в Южном регионе Украины. — РБК)», — добавил он, заметив, что «это дает понимание: данный теракт совершен при помощи западных спецслужб.

Для всесторонней помощи в расследовании этого дела власти ДНР, по словам врио главы республики, уже обратились за помощью к российскому правительству. «Такая помощь сейчас оказывается», — отметил Пушилин, подчеркнув, что после преступления правоохранительные органы ДНР задержали одного из подозреваемых.

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«Он дал полную раскладку. Дал показания», — сказал Пушилин. Остальных подробностей об этом он не привел.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка 31 августа. Мощность взрывного устройства, по оценкам местных властей, составила 800 г в тротиловом эквиваленте. В ДНР и российском МИД случившееся назвали терактом. Ответственность за произошедшее они возложили на СБУ. Однако там свою причастность к взрыву отвергли, предположив в свою очередь, что Захарченко убили из-за «междоусобных войн» в самопровозглашенной республике.

Позже в администрации главы ДНР заявили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности людей, причастных к случившемуся. Их имен власти не называли. Назначенный сразу после гибели Захарченко и.о. главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников (затем в этой должности его сменил Пушилин) 31 августа объявил, что в Донецке задержаны нескольких подозреваемых в организации взрыва. Все они, по информации чиновника, были украинскими диверсантами и на допросе подтвердили причастность украинской стороны к преступлению.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Александр Захарченко , ДНР , иностранные спецслужбы
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