Порошенко поручил поднять вопрос «фейковых выборов» в Донбассе в ООН и G7

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что Киев ждет реакции Запада на вопрос «фейковых выборов» в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира», — сказал он.

Порошенко сообщил, что поручил украинским дипломатам действовать и принимать соответствующие меры. Он рассказал, что вопрос выборов внесут в повестку заседания Постоянного совета ОБСЕ, который пройдет 12 ноября в Вене, и Совета министров ЕС по иностранным делам. Он добавил, что также Киев начал консультации с постоянными членами Совета Безопасности ООН. Порошенко также призвал жителей Донбасса не принимать участие в «фейковых выборах».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев вместе с «партнерами» готовят санкции против России за проведение выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках.

Выборы пройдут 11 ноября, которые решили провести после гибели при взрыве главы ДНР Александра Захарченко. Прокуратура Донецкой области возбудила дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). Против проведения выборов выступили страны ЕС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР, однако влияние России на самопровозглашенные республики не безгранично. По его мнению, предстоящие выборы не противоречат минским соглашениям.