Порошенко потребовал от представителей РПЦ на Украине вернуться в Россию

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать на территории Украины. Об этом сообщает «Гордон».
«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — сказал Порошенко.
3 ноября Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Подписание документа завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви, указывал он.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда указал, что подписание соглашения еще не означает создания автокефальной украинской церкви.
Константинопольский патриархат объявил о запуске предоставления автокефалии украинской церкви в начале октября. После этого РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Константинополем.