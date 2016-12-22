Вселенский патриархат снял анафему с глав двух украинских церквей

Синод Константинопольского патриархата снял анафему с Филарета и Макария, предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Это первый шаг к созданию независимой церкви Украины

Патриарх Филарет (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Что решил синод

В четверг синод Константинопольского патриархата подтвердил намерения предоставить автокефалию украинской церкви, а также cнял анафему, наложенную Русской православной церковью (РПЦ), с глав двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича). Об этом говорится в официальном заявлении Вселенского патриархата.

Кроме того Константинополь отменил собственное решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, то есть теперь фактически признал Украину – своей канонической территорией. В последнем пятом пункте итогового коммьюнике Константинополь призвал «все стороны» «избегать экспроприации церквей, монастырей и других объектов, а также любых других актов насилия и мести».

После того, как РПЦ наложила на Филарета анафему, ни одна из поместных православных церквей, в том числе Вселенский патриархат, не имела евхаристического и молитвенного общения с ним и возглавляемым им Киевским патриархатом. Решение об анафеме датировано 2008 годом. До 1991 года Филарет был предстоятелем Украинской православной церкви (Московского патриархата), но, после того как он выступил за предоставление ей автокефалии, был смещен с должности предстоятеля. Макарий перешел из РПЦ в УАПЦ в 1993 году.

Что это значит

Снятие анафемы и признание церквей каноничными дает основание для предоставления единой украинской церкви автокефалии. Для того чтобы получить томос, сначала на Украине должны объединиться несколько церквей, говорил Филарет в интервью «Эху Москвы». В качестве потенциальных участников новой церкви он видел возглавляемую им Украинскую православную церковь Киевского патриархата, УАПЦ и часть Московского патриархата. «Сначала будет объединение, а потом вручение этой церкви томоса об автокефалии», — описывал механизм Филарет.

Снятие анафемы с Филарета — это свидетельство раскола, так как Константинополь фактически стал игнорировать решения, которые принимает архиерейский собор РПЦ, считает религиовед Роман Лункин. Эксперт прогнозирует, что после такого решения РПЦ воплотит угрозы о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Константинополь решил форсировать процесс предоставления автокефалии Украинской церкви, говорит Лункин. «Он создает и легитимизирует те элементы, которые должны войти в единую поместную церковь на Украине, — говорит он. — Теперь, с точки зрения Константинополя, на предстоящий собор поместной церкви соберутся легитимные представители (а избранному главе собора и будет дарован томос. — РБК), тогда как с позиции Москвы это будет неизвестно кто».