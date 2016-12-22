Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская». Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.
Согласно закону, Андреевскую церковь в Киеве передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, церемоний и процессий. Само здание церкви останется в государственной собственности.
18 октября законопроект о передаче церкви Константинополю приняла Верховная рада. Документ поддержали 237 парламентариев. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Геращенко поясняла, что передать церковь планируется в качестве «символического жеста единения с матерью-церковью».
В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске предоставления автокефалии украинской церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков заявил, что Константинополь должен извиниться за ущерб, который нанесло мировому православию решение о предоставлении автокефалии УПЦ.
Архиепископ Телмисский Иов, представляющий Константинопольский патриархат, пояснял, что после придания канонического статуса церквям Украины «де-факто» Московский патриархат на Украине больше не присутствует. Все архиереи на Украине становятся архиереями Вселенского престола, уточнял он.