Эмиссар Константинополя заявил о конце Московского патриархата на Украине

На Украине должна остаться лишь одна церковь, отказ представителей УПЦ МП явиться на объединительный собор был бы «неканоничным», заявил архиепископ Иов. Он не исключил, что в будущем автокефалию получит и церковь в Белоруссии

Архиепископ Телмисский Иов (в центре) (Фото: cathedrale-orthodoxe.com)

Архиепископ Телмисский Иов, представляющий Константинопольский патриархат, заявил, что после придания канонического статуса церквям Украины «де-факто» Московский патриархат на Украине больше не присутствует. О позиции Константинополя по этому вопросу он рассказал в интервью Би-би-си.

«Также очень важно, что решением синода от 11 октября отменен акт 1686 года. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует. Все архиереи в Украине де-факто согласно решению этого синода являются архиереями Вселенского престола, и теперь они должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине», — сказал он.

Вместе с тем он напомнил, что украинская церковь и ранее пользовалась значительной автономией, что не позволяет говорить о существенных потерях для РПЦ. «Москва в принципе ничего не теряет, так как фактически устройство, существовавшее до сих пор в УПЦ МП, — это фактически было устройство автокефалии, а Православная церковь в Украине, которая будет признана Вселенским патриархатом как автокефальная, будет продолжать иметь связи с другими поместными церквями», — пояснил архиепископ.

«И сегодня я не могу понять: если Константинополь готов дать украинской церкви статус автокефалии, который будет признаваться всем православным миром, я не понимаю, какая потребность для архиереев УПЦ МП оставаться под этой связью с Московским престолом?» — добавил он.

Совместное существование независимой украинской церкви и УПЦ МП на Украине Иов исключил. Архиепископ подчеркнул, что все украинские иерархи должны явиться на объединительный собор. «Согласно канонам церкви, на одной территории не может быть двух параллельных церквей. Если будет так, как некоторые могут высказываться, — что кто не захочет украинской автокефалии, может остаться как Русский экзархат или непонятно что, — это просто антиканонично. Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь, и эта автокефальная православная церковь должна объединять всех», — объяснил Иов.

Вместе с тем представитель Константинополя не стал однозначно отвечать, что станет с теми церковными иерархами УПЦ МП, которые не явятся на объединительный собор, готовящий Украину к создании автокефалии. «Мы сейчас в процессе лечения, цель — объединение украинского православия. А сколько времени это займет — думаю, только Богу известно», — сказал он.​

Кроме того, Иов не исключил возможность предоставления автокефалии и Белоруссии. Он напомнил, что этот вопрос должен рассматриваться в соответствии с пожеланиями государственной власти в стране. «В данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви, поэтому этот вопрос не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться так же», — заявил архиепископ.

Представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов родился в 1974 году в Канаде, в семье эмигрантов с Украины. Его имя в миру — Игорь Владимирович Геча.

В начале октября Константинопольский патриархат объявил о запуске процесса предоставления автокефалии церкви Украины. Он также отменил анафему и все запреты, которые РПЦ наложила на Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), установив с ними каноническое общение. В ответ РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук охарактеризовал линию поведения Варфоломея как «неправославную, католическую», когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. Патриарха Варфоломея РПЦ признала раскольником.