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Филарет предложил структуре РПЦ на Украине сменить название
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Филарет предложил структуре РПЦ на Украине сменить название
Общество, 12:56
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Филарет предложил структуре РПЦ на Украине сменить название
Глава УПЦ Киевского патриархата заявил, что все существующие сейчас на Украине церкви сольются в одну, а те, кто останется в ведении Московского патриархата, должны будут лишиться возможности именоваться украинской церковью
Патриарх Филарет (Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС)

Дата проведения объединительного собора существующих на Украине православных церквей пока не известна, однако уже ясно, что по его решению будет создана единая организация, заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет.

​По его словам, вновь созданную структуру будут называть Киевским патриархатом, а в официальных документах она будет именоваться Украинской православной церковью по аналогии с ранее созданными поместными Сербской, Болгарской, Румынской и другими православными церквями.

​Существующая ныне на Украине Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), по словам Филарета, объединится с вновь созданной единой церковью. Те же клирики и прихожане, которые решат сохранить верность Москве, должны будут сменить название своей организации, подчеркнул Филарет.

«Те православные, духовенство, епископы и верующие, которые не захотят быть в УПЦ, должны назваться Российской православной церковью на Украине», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).

В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий объяснил необходимость смены названия тем, что верующие должны знать правду о том, к какой церкви они принадлежат.

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«Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название — Русская православная церковь в Украине. Но права этой церкви будут те же, что и у всех религиозных организаций», — заявил архиепископ Евстратий (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Переход приходов УПЦ МП и передача их храмов в состав единой Украинской православной церкви, по словам Филарета, будет производиться на основе голосования прихожан.

«Если две трети прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит, этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же две трети прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь», — сказал патриарх.

Глава УПЦ КП уточнил, что если при голосовании ни один вариант не соберет две трети голосов, то положение прихода останется прежним.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в новую украинскую церковь никого «приглашать силой» не будут.

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«Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это их выбор, и нам его надо уважать», — сказал Порошенко, добавив, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат перейти в единую Украинскую церковь.

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11 октября 2018 года Вселенский патриархат подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого обе церкви считались раскольническими, а канонической была признана только УПЦ МП. Одновременно Константинопольский патриархат снял анафему с митрополита УАПЦ Макария и патриарха УПЦ КП Филарета. Подобные действия в РПЦ сочли «легализацией раскола», и 15 октября синод РПЦ принял решение разорвать отношения со Вселенским патриархатом.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , РПЦ
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