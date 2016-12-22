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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Политика, 19:44
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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
Решение о полном разрыве отношений с Константинополем принял Священный синод РПЦ на заседании в Минске
Заседание Священного синода РПЦ в Минске (Фото: Оксана Манчук / БелТА / ТАСС)

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил журналистам руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам продлившегося почти четыре часа заседания Синода РПЦ в Минске, передает ТАСС.

Он уточнил, что на заседании Священного синода «принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом». Решение принято в ответ на решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, — то есть тем самым признал Украину своей канонической территорией. Об этом говорилось в официальном заявлении Вселенского патриархата. Синод также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ в 2008 году.

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В заявлении Синода РПЦ указано, что «принятие в общение раскольников», «посягательство на чужие канонические уделы», «попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств» выводят Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и делают невозможным продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами.

На Украине действуют три православные церкви, и только одна из них до 11 октября была канонической, то есть признанной другими поместными церквями, ​ — Украинская православная церковь (Московского патриархата). Она входит в состав РПЦ, с 1990 года является самоуправляемой. Это крупнейшая церковь на Украине (по числу приходов и храмов), и она не поддерживает автокефалию. Ранее ни одна из поместных православных церквей, в том числе Вселенский патриархат, не имела евхаристического и молитвенного общения с Филаретом и возглавляемой им церковью Киевского патриархата, а также с УАПЦ.

Месяц назад, 14 сентября, экстренно созванный Священный синод РПЦ постановил прекратить поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея во время божественной литургии. Митрополит Иларион тогда подчеркивал, что принятые меры еще не означали разрыва евхаристического общения. В разговоре с РБК он отмечал, что в том случае, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность», Русская церковь «будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом».«Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — объяснял митрополит Иларион. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [Константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных».

Авторы: Мария Бондаренко, Александр Атасунцев.
Теги: РПЦ , Минск , Синод
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