В Китае показали полномасштабный макет создаваемого с Россией самолета

На Чжухайском авиасалоне (China Airshow) представили полномасштабный макет разрабатываемого российско-китайского дальнемагистрального самолета CR 929. Об этом сообщает «РИА Новости».

Макет выполнен в натуральную величину и представляет переднюю часть фюзеляжа с интерьерами салонов бизнес-класса и эконом-класса. Длина макета — 22 м, высота — 6,5 м, ширина — 5,9 м. В бизнес-классе — два ряда кресел, в эконом — три. Кресла оборудованы развлекательной системой.

Как сообщает ТАСС, президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации макета самолета заявил, что на данный момент формируется совместное китайско-российское конструкторское бюро. Сам самолет, по его словам, находится на этапе эскизного проектирования, ведется отбор поставщиков основных систем самолета. На Чжухайском авиасалоне обсуждались вопросы сертификации CR 929.

Российско-китайский проект Дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета стартовал в 2014 году. В 2017 году он получил наименование CR 929. Латинские буквы С и R обозначают участников проекта — Китай и Россию. Совместное предприятие по производству лайнера будет построено в Шанхае. Россия и Китай планируют инвестировать в производство $20 млрд, из которых на проектирование и создание производственных мощностей будет направлено $13 млрд, а на производство запчастей и маркетинг — $7 млрд.

Самолет будет оборудован двигателем ПД-35, который разработает пермское «ОДК-Авиадвигатель». ОАК подписала с предприятием контракт на сумму 64 млрд руб. Начало испытаний двигателя запланировано на 2022 год, а сертификация — на 2027 год.