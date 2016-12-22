Мантуров назвал стоимость проекта совместного с Китаем самолета

Россия и Китай вложат в совместный проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR 929 более 40 млрд руб. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс».



По его словам, финансирование распределено на три года с «нарастанием». Каждая страна-участник проекта внесет в него по 20 млрд руб.

Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), CR 929 — это наименование семейства широкофюзеляжных самолетов, которые будут производить совместно Россия и Китай. Так, латинские буквы С и R обозначают участников проекта — Китай и Россию.

Разработкой проект занимаются ОАК и китайская Госкорпорация гражданского самолетостроения Китая (COMAC). ​Совместное предприятие обеих корпораций, которое было создано для конструирования самолета, работает в Шанхае. Летные характеристики нового самолета не раскрываются.



Известно, что CR 929 будет оборудован двигателем ПД-35. Его разработкой займется пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель». Соответствующий контракт подписала ОАК на сумму 64 млрд руб. Начало испытаний двигателя запланировано на 2022 год, а сертификация — на 2027 год.