Трамп пообещал назвать имя нового постпреда США в ООН на этой неделе

Имя нового постоянного представителя США в ООН будет объявлено до конца текущей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам, пишет The New York Times.
«Я сделаю объявление до конца недели», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, кто займет должность постпреда США.
Действующий постоянный представитель страны в ООН, Никки Хейли подала в отставку в начале октября. Сообщалось, что среди кандидатов на ее пост, рассматриваются бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл, посол США в Канаде Келли Крафт, а также официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Сам Трамп рассказал, что хотел бы видеть женщину в качестве постпреда США в ООН. По данным Fox News, в прошлый понедельник, 29 октября, президент предложил Нойерт занять эту должность.