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Трамп утвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли
Политика, 17:41
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Трамп утвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли
На встрече с Хейли американский президент сообщил, что ее отставка готовилась заранее. Дональд Трамп также не исключил, что в будущем Никки Хейли вернется в администрацию
Дональд Трамп и Никки Хейли (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, сообщает Reuters. Об этом было объявлено журналистам во время встречи Трампа и Хейли в Овальном кабинете, передает Reuters.

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Хейли проделала «невероятную работу», заявил американский лидер, добавив, что постпред покинет свой пост в конце года. Президент США также выразил надежду, что Никки Хейли вернется в другой роли, которую она «сможет выбрать».

Дональд Трамп также рассказал, что о желании взять отпуск в течение ближайших года или двух Никки Хейли сообщила ему еще полгода назад.

Сама Хейли во время этой встречи с главой государства заявила, что работа в качестве постпреда была «честью всей жизни». Она отметила, что другим странам может не нравиться то, что делают США, но они уважают их. Постпред также заявила, что не намерена выдвигаться в качестве кандидата на следующих выборах президента США (они состоятся в ноябре 2020 года), а будет принимать участие в кампании в поддержку Трампа.

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Источники Reuters сообщали, что увольнение Хейли удивило высокопоставленных чиновников администрации президента. Bloomberg также сообщает, что ее отставка стала сюрпризом для вице-президента США Майка Пенса и главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Никки Хейли — член Республиканской партии. Родилась в семье иммигрантов из Индии. До того как занять должность постпреда, она шесть лет была губернатором Южной Каролины, став первой женщиной во главе этого штата и самым молодым действующим губернатором (ей было 44 года, когда она выиграла выборы). Хейли была также первой женщиной, выбранной в администрацию Дональда Трампа. До Хейли постоянным представителем США при ООН была Саманта Пауэр. Она занимала эту должность с августа 2013 года.

Еще до официального утверждения на посту постпреда при ООН Никки Хейли заявляла, что США не могут доверять России, отмечая, что Вашингтону нужно всегда быть осторожными с Москвой. В своем первом публичном выступлении в этой должности Хейли осудила Россию за эскалацию ситуации в Донбассе, а Крым обозначила «как еще одну часть Украины, страдающую от агрессивных действий России». ​

В июле 2018 года Хейли заявила, что отношения между США и Россией никогда не станут «дружескими».

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Никки Хейли
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