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WSJ назвала имя нового кандидата в постпреды США при ООН
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WSJ назвала имя нового кандидата в постпреды США при ООН
Политика, 03:23
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WSJ назвала имя нового кандидата в постпреды США при ООН
В Белом доме продолжают выбирать нового постпреда при ООН после неожиданной отставки Никки Хейли. Сейчас наиболее вероятным кандидатом WSJ называет посла США в Канаде
Келли Крафт и Дональд Трамп (Фото: Leah Mills / Reuters)

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с намерениями Трампа.

Трамп положительно отзывался о Крафт на неофициальных встречах, сказали собеседники газеты. Кроме того, ее «высоко ценят» среди чиновников Белого дома, включая главу аппарата Джона Келли.

Крафт стали рассматривать как кандидата в постпреды после того, как Дина Пауэлл, бывшая советника президента США, отказалась от этой работы. 56-летняя Крафт участвовала в переговорах по соглашению NAFTA, обсуждения которого обострили отношения между странами. Крафт была утверждена послом в Канаде в августе 2017 года.

Подбор кандидата на пост постоянного представителя при ООН является приоритетной задачей для Трампа после того, как Никки Хейли объявила о своей отставке, пишет WSJ. Она останется на своей работе до конца года, затем место освободится.

Трамп также рассматривает других кандидатов на этот пост, включая бывшего сенатора от Техаса Кэй Бэйли Хатчисон, которая сейчас является постпредом США при НАТО.

Как сообщали источники Reuters, увольнение Хейли удивило высокопоставленных чиновников администрации президента Трампа.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: постпред , Никки Хейли
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