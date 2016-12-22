Politico назвало Хизер Нойерт кандидатом в постпреды США при ООН

В Белом доме продолжают подбирать замену Никки Хейли после ее неожиданной отставки с поста постпреда США при ООН. По данным Politico, на эту должность рассматривается кандидатура пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт

Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP )

Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт рассматривается в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН вместо покидающей этот пост Никки Хейли. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника, близких к президенту.

По информации собеседников издания, Белый дом считает ее эффективным сторонником внешней политики администрации Дональда Трампа. В частности, отмечают они, не имея опыта во внешней политике перед вступлением в должность пресс-секретаря Госдепартамента США в начале прошлого года, Нойерт умело объясняла и защищала политику Трампа на брифингах в Госдепартаменте.

В случае если кандидатура Нойерт будет одобрена, ей придется переехать из Вашингтона в Нью-Йорк, где базируется штаб-квартира ООН. «Ее муж и дети — в Нью-Йорке», — заметил высокопоставленный чиновник администрации.

Ни Нойерт, ни Белый дом не ответили на запрос о комментарии, добавляет Politico.

Ранее среди кандидатов на пост постоянного представителя Штатов в ООН назывались послы США в Канаде, Франции и Германии — Келли Крафт, Джейми Маккорт и Ричард Греннел. Собеседники Politico подчеркивают, что процесс выбора кандидатуры на замену Никки Хейли еще в начальной стадии и до того, как президент примет окончательное решение, пул кандидатов, скорее всего, претерпит изменения.

О решении Никки Хейли оставить пост постоянного представителя США при ООН стало известно на прошлой неделе. Дональд Трамп принял ее отставку.