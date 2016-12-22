СМИ узнали о предложении Трампа отправить представителя Госдепа в ООН

Президент США Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Нойерт и Трамп встретились в Белом доме в понедельник, 29 октября. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.

Информацию о том, что Трамп предложил отправить Нойерт в ООН, подтвердили также два источника CNN. Они отметили, что после визита Нойерт в Белый дом два брифинга Госдепа вместо нее вел заместитель.

Нойерт стала представителем Госдепартамента в апреле 2017 года, до этого она работала на телеканале Fox News.

В начале октября постпред США в ООН Никки Хейли подала в отставку. Кандидатами на эту должность называли бывшего заместителя советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советника по экономическим инвестициям Дину Пауэлл, посла в Канаде Келли Крафт, а также Нойерт.

Сам Трамп, говоря о следующем постпреде, ранее отметил, что хотел бы видеть на этой должности женщину.