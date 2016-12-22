Трамп заявил о предпочтении женщины на месте постпреда США в ООН

Следующим постоянным представителем США в ООН вновь может стать женщина, заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства отметил, что предпочел бы на этом посту женщину и уточнил, что сейчас на место постпреда рассматриваются кандидатуры трех женщин и двух мужчин, имен которых он не раскрыл. The Hill передает, что Трамп назвал должность постпреда США в ООН после почти двух лет работы Никки Хейли «гламурной». «Мне самому интересно, как так получилось, но это так. Она [Хейли] сделала это очень гламурной позицией», — сказал Трамп.

Что подразумевается под «гламурностью» должности постпреда, он не пояснил.

Никки Хейли подала в отставку с должности постпреда США в ООН, которую она занимала с января 2017 года, 9 октября. Трамп принял ее уход и не исключил ее возвращение в свою администрацию в будущем. Глава государства отметил, что Хейли высоко доверие на этом посту и уже давно просила о долгосрочном отпуске. Сама Хейли причин ухода не называла.

Кандидатами-женщинами на место Хейли СМИ назывались бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл, пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт и, наконец, Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает кандидатуру посол США в Канаде Келли Крафт





