Bloomberg назвал кандидата в постпреды США при ООН вместо Никки Хейли

Бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности в вопросах стратегии и экс-советник по экономическим инвестициям Дина Пауэлл может стать постпредом США при ООН вместо Никки Хейли. Об этом сообщили Bloomberg два источника, знакомые с ситуацией.

О том, что Хейли покинет должность постпреда США при ООН, сообщали источники Axios и Fox News. Президент США Дональд Трамп 9 октября принял ее отставку, она уйдет в конце года. По словам главы государства, Хейли проделала «невероятную работу». Сама Хейли заявила, что работа постпредом США при ООН была «честью всей жизни».

Дина Пауэлл стала советником Трампа по экономическим инициативам в январе 2017 года, в марте того же года она заняла вторую должность в Белом доме — заместителя советника Трампа по нацбезопасности в вопросах стратегии. Пауэлл покинула свои посты в администрации Трампа в январе 2018 года.

В администрации президента США Джорджа Буша-младшего Пауэлл занимала пост помощника госсекретаря по образовательным и культурным вопросам. С 2007 года она работала в инвестбанке Goldman Sachs.