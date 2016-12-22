Появилось видео с места затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места падения крана на авианосец «Адмирал Кузнецов», который стоял на ремонте в Мурманске.
Инцидент произошел в ночь на 30 октября. «Адмирал Кузнецов» выходил из плавдока, когда тот затонул, а на авианосец упал кран. Четыре человека пострадали, еще один пропал без вести.
По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Алексея Рахманова, кран повредил палубу и корпус авианосца. Он добавил, что на корабле образовалась дыра размером 4 на 5 метров.
По предварительным данным центра судоремонта «Звездочка», плавдок затонул из-за отключения электроснабжения. В Северо-Западном следственном управлении СКР назвали предварительной причиной нарушение правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений. Следователи также возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).