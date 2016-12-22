Адвокат пожаловался в прокуратуру на нарушение права Мамаева на защиту

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, рассказал РБК, что пожаловался в прокуратуру города Москвы на нарушение права его клиента на защиту.
«25 октября мной подана жалоба в прокуратуру города, в которой указывается на наличие ряда существенных обстоятельств, свидетельствующих о незаконности и необоснованности предъявленного подзащитному Мамаеву обвинения, а также приводятся данные о нарушении его права на защиту», — сообщил Бушманов.
Он отметил, что в жалобе он просит принять меры надзорного реагирования. «Срок рассмотрения такой жалобы от трех до десяти суток. Надеюсь, прокуратура не останется в стороне и в рамках своих полномочий отреагирует на нарушение законности при расследовании уголовного дела», — добавил адвокат.
Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина отправили под арест до 8 декабря после затеянной ими в центре Москвы драки, в которой пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Футболистам предъявлены обвинения по ст. 116 УК (побои) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство организованной группой). Также арестованы младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.
Спортсмены находятся в столичном СИЗО «Бутырка». 9 октября их перевели из карантина в камеры. Мамаев и Кокорин находятся в двухместных камерах, а брат Кокорина — в трехместной. Во ФСИН заявили, что футболисты не замечены в нарушениях дисциплины и в СИЗО ведут себя примерно.