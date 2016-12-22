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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве
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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 19:22
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Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве

Главное следственное управление столичного главка полиции предъявило обвинения в побоях и хулиганстве футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом РБК сообщил ​начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Аналогичные обвинения предъявили брату Кокорина Кириллу и их четвертому соучастнику.

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Титов отметил, что 18 октября в ГСУ МВД передали еще одно уголовное дело по статье о побоях, которое возбудили после драки в кафе на Большой Никитской улице. Материалы нового дела соединили в одно производство с другими делами о побоях и хулиганстве, относящиеся к инциденту в кафе.

Титов добавил, что футболистам и их соучастнику предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одно по статье «Хулиганство». При этом Кириллу Кокорину предъявили обвинения в трех преступлениях, относящихся к побоям, и одном — в хулиганстве.

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8 октября Кокорин и Мамаев со знакомыми напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ в кафе в центре Москвы. Помимо этого, они избили водителя ведущей «Первого канала».

Были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Футболистов арестовали на два месяца, как и брата Кокорина Кирилла, а также футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.

Футболистов поместили в карантинные камеры столичного СИЗО «Бутырка». Впоследствии московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева рассказала, что Кокорин и Мамаев подали прошение изменить им меру наказания на домашний арест.

Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , обвинение
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