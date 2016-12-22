ФСИН назвала примерным поведение Кокорина и Мамаева в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не замечены в нарушениях общественной дисциплины, футболисты ведут себя примерно. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз. «Каких-либо замечаний, нарушений в их отношении не выявлено», — сказал он.

Кокорина и Мамаева 11 октября по решению Тверского суда Москвы отправили под арест в СИЗО-2 до 8 декабря, позднее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов футболистов. Арестованных игроков обвиняют по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой). Также был арестован младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий.

Компания молодых людей стала инициатором нескольких потасовок в Москве 8 октября. Сначала они напали на водителя телеведущей «Первого канала», затем избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. После ареста мать Кокорина предложила суду внести залог за сына в размере более 10 млн руб. за освобождение из-под стражи.