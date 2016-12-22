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В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры
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В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 19 окт, 23:56
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В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были арестованы за драку с чиновниками Минпромторга, перевели из карантина в СИЗО в камеры. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает «РИА Новости».

По его словам, Мамаев и Кокорин находятся в двухместных камерах, а брат Кокорина Кирилл — в трехместной. Мельников отметил, что у арестованных есть все необходимое, и жалоб от них не было.

Представитель ОНК отметил, что камера Кокорина оборудована системой видеосвязи, по котором он может общаться с сотрудниками следственного изолятора. Он также рассказал, что в пятницу, 19 октября, Мамаев встретился с отцом. Другие обвиняемые пока ни с кем из родственников не встречались.

Кроме того, Кокорин и Мамаев подали заявки на посещение спортивного зала. Также Мамаев посетил храм на территории СИЗО и попросил передать ему часы, но ответа на свою просьбу пока не получил. Мельников отметил, что заключенные часто просят передать запрещенные в изоляторе часы, потому что в СИЗО все проходит по расписанию. «На мой взгляд, можно разрешить какие-нибудь самые простые часы в камерах, чтобы заключенные могли ориентироваться во времени», — сказал ответственный секретарь ОНК.

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Кокорин, Мамаев и их знакомые устроили драку в Москве 8 октября сначала с водителей ведущей «Первого канала», а затем с чиновниками Минпромторга, в том числе с главой департамента ведомства Денисом Паком. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой). Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали до 8 декабря. Защита Кокорина и Мамаева хотела обжаловать арест, но Мосгорсуд отклонил ее апелляцию.

Теги: Александр Кокорин , Павел Мамаев , СИЗО
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